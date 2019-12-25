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В Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр
Сегодня, 16:05
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IRINA_CHALKINA

В Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр

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Проект должен быть завершен до 2024 года.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается, что транспортно-логистический центр необходим для повышения скорости и надежности доставки грузов, а также снижения общего уровня логистических издержек в экономике.

Соответствующий центр появится Пушкинского района на базе инфраструктуры станции "Шушары" Витебского хода Октябрьской железной дороги. Предполагается, что РЖД привлечет средства в этот проект.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге благоустроили набережную реки Карповки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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