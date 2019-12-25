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В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки
Сегодня, 15:41
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В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки

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В ходе проверки выяснилось, что компания существенно завышала стоимость работ, предоставляя в районную администрацию подложные коммерческие предложения.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в Петербурге благоустроили набережную реки Карповки. Об этом сообщает городская прокуратура.

Известно, что работы принимали общество с ограниченной ответственностью "Нескучный с-дизайн". Соответствующее благоустройство обошлось в 149 млн рублей. 

В ходе проверки выяснилось, что компания существенно завышала стоимость работ. Например, стоимость саженцев клена якобы обошлась в 115 тыс. рублей. Хотя эксперты утверждают, что мх стоимость равняется 30 тыс. рублей. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы больше не смогут припарковаться у Оранжереи Таврического сада.

Фото:Друзья Карповки/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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