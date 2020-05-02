Жители селения в Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Жители североосетинского селения Ногир сожгли сотовую вышку. Без связи группа местных жителей оставила свой населенный пункт по причине того, что они не верят в существование коронавируса.
Как рассказал РИА "Новости" 2 мая глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, они считают, что существование коронавируса COVID-19 – это миф. Согласно планам мировых властей, людей хотят загнать в дома, поставить вышки с сетями 5G и чипировать население.
Ранее стало известно, каким еще способом может передаваться коронавирус нового типа COVID-19. К передаче воздушно-капельным путем добавился метод через "грязные руки".
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