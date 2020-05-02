Жители селения в Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

О необычном инциденте РИА "Новости" сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

Жители североосетинского селения Ногир сожгли сотовую вышку. Без связи группа местных жителей оставила свой населенный пункт по причине того, что они не верят в существование коронавируса.

Как рассказал РИА "Новости" 2 мая глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, они считают, что существование коронавируса COVID-19 – это миф. Согласно планам мировых властей, людей хотят загнать в дома, поставить вышки с сетями 5G и чипировать население.

Ранее стало известно, каким еще способом может передаваться коронавирус нового типа COVID-19. К передаче воздушно-капельным путем добавился метод через "грязные руки".