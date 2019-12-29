Жители села в Приморье увидели гей-порно на Масленицу

По факту произошедшего уже проводится проверка.

На масленичных гуляниях в селе Михайловка Михайловского района Приморского края на здании администрации появилось неожиданное видео. Местные жители увидели в субботу, 29 февраля, на здании трансляцию гей-порно. Видео народных гуляний, на которых были семьи с детьми, разошлось в соцсетях.

Отмечается, что в местной администрации объяснили ситуацию халатностью их сотрудников. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что кабельное телевидение города Новомичуринск показало фильм для взрослых вместо ток-шоу. Об этом сообщили местные жители. Зрители должны были увидеть программу "Место встречи" на НТВ, но получили "клубничку".

Видео: Youtube / Oleg Loskutov