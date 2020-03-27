"Народная месть в действии": жители проспекта Мечникова закидали мусором машину автохама

Водитель припарковал свое авто, подперев вход на мусорную контейнерную площадку.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео из Калининского района Петербурга, на котором можно увидеть "народную месть в действии". Как оказалось, жители домов на проспекте Мечникова решили проучить автохама, закидав его машину мусором.

На записи видно, что водитель припарковал свой автомобиль, подперев вход на мусорную контейнерную площадку. Не имея возможности подойти к бакам и выбросить мусор, жители окрестных домов "наказали наглеца" весьма своеобразным способом.

Ранее мы писали, что прокуратура нашла виновного в свалке мусора на улице Бабушкина.

Фото, видео: Piter.TV