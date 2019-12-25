Прокуратура нашла виновного в свалке мусора на улице Бабушкина

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что прокуратура Петербурга нашла виновного в свалке мусора на улице Бабушкина.
Как оказалось, автомобиль, который сбросил отходы возле дома 83 по улице Бабушкина, принадлежит ООО "Адмос". В адрес фирмы прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В настоящее время участок убран.
Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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Фото:pixabay
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