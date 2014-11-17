Жители поселка в Ленобласти жалуются на отключение отопления и электричества в квартирах

Жители поселка Тарасово столкнулись с серьезной проблемой — в их жилищах резко похолодало вследствие внезапного отключения электроэнергии, отопления и водоснабжения. Инцидент произошел 1 октября ближе к обеду, причина неполадок — неисправность электросети, пишет spb.aif.ru.
Администрация населённого пункта организовала доставку питьевой воды жителям, однако восстановить подачу тепла и электричества техническими средствами невозможно. Температура в жилых помещениях стремительно снизилась, достигнув утром отметки плюс пять градусов Цельсия. Некоторые жильцы пытаются самостоятельно решить проблему: один из них разместил электрогенератор возле входа в подъезд.
Энергетиками ведутся экстренные работы по восстановлению энергоснабжения, однако сроки устранения аварии пока точно не определены.
Фото: Piter.TV
