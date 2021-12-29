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Жители почти 150 домов остались без холодной воды в Отрадном
Сегодня, 21:33
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Жители почти 150 домов остались без холодной воды в Отрадном

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Коммунальную аварию обещают устранить в течение 5-6 часов. 

Стало известно, что во вторник, 25 января, жители 148 многоквартирных домов в городе Отрадное остались без холодной воды из-за масштабного прорыва. 

Как сообщили в пресс-службе "Леноблводоканала", у дома № 8 на улице Гагарина обнаружили вытекание. Бригада специалистов работает на месте инцидента. Исполняющий главы администрации города Отрадное Александр Морозов на своей странице в Instagram заявил, что лично контролирует ситуацию. 

Коммунальную аварию обещают устранить в течение 5-6 часов. 

Ранее на Гражданском проспекте в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей. Прорыв произошёл на трубопроводе диаметром 500 мм при проведении плановых работ на Гражданском пр.,85.

Фото: pexels
 

Теги: отрадное, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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