Жители почти 150 домов остались без холодной воды в Отрадном

Коммунальную аварию обещают устранить в течение 5-6 часов.

Стало известно, что во вторник, 25 января, жители 148 многоквартирных домов в городе Отрадное остались без холодной воды из-за масштабного прорыва.

Как сообщили в пресс-службе "Леноблводоканала", у дома № 8 на улице Гагарина обнаружили вытекание. Бригада специалистов работает на месте инцидента. Исполняющий главы администрации города Отрадное Александр Морозов на своей странице в Instagram заявил, что лично контролирует ситуацию.

Коммунальную аварию обещают устранить в течение 5-6 часов.

Ранее на Гражданском проспекте в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей. Прорыв произошёл на трубопроводе диаметром 500 мм при проведении плановых работ на Гражданском пр.,85.

Фото: pexels

