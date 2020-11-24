Жители острова Русский шесть дней живут без света

Вечером 18 ноября снежный циклон повредил линии ЛЭП.

Жители владивостокского острова Русский шесть дней живут без света. Они отрезаны от внешнего мира из-за снежного циклона, а также закрытия моста. Россиянам приходится самостоятельно очищать дворы от упавших деревьев. Многие стоят в многочасовых очередях, чтобы на пароме добраться до материка.

Напомним, что на острове свет отключился 18 ноября. Данная ситуация связана с подступившим циклоном и ледяным дождем в Приморье. На следующий день в отдельных домах пропало водоснабжение, в других - отопление. Ко вторнику без воды остаются жители улицы Экипажная.

С выходных на территории поселка Подножье работает генератор. Это позволяет давать электричество в домах на несколько часов. Известно, что свет не пропадал в кампусе Дальневосточного федерального университета. В здании за электричество отвечает отдельная мини-ТЭЦ. Большинство жилых домов обеспечивает светом "Оборонэнерго". Предприятие задействовало для ликвидации последствии аварии шесть бригад. Однако на острове зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на сотни метров.

В Приморье проверят видео, где ребенок с мамой гуляет без верхней одежды.

Видео: YT / Общественное телевидение Приморья