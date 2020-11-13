Предположительно инцидент произошел во Владивостоке.

В Приморье проверят видео, где ребенок с мамой гуляет без верхней одежды. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова. Аппарат детского омбудсмена напомнила, что по социальным сетям стало распространяться видео того, как женщина вывела на холод несовершеннолетнего без соответствующей для нахождения на улице одежды. При этом старший мальчик одет в теплую верхнюю одежду и шарф, а младший - только в футболку и шорты. На самой нарушительнице надета куртка.

Пока проверяем информацию. Сегодня приняли в работу Ольга Романова, детский омбудсмен по Приморью

Женщина, которая вела детей, рассказала, что младший ребенок не хотел одеваться. Он устроил из-за этого истерику. В социальных сетях добавили, что инцидент произошел во Владивостоке. В последние дни температура воздуха в городе не поднималась выше 4-6 градусов по Цельсию.

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Видео: ВК / ПЛОХИЕ НОВОСТИ