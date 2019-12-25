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Жители "красной зоны" Ленобласти снова могут воспользоваться услугами массажистов
Сегодня, 14:13
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lizapoluda

Жители "красной зоны" Ленобласти снова могут воспользоваться услугами массажистов

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Со вторника, 2 июля, в районах Ленинградской области с наибольшим количеством зараженных коронавирусом жителей разрешено посещать сеансы массажа и депиляции. Об этом сообщил  губернатор региона в ответе на один из комментариев в своем Instagram-аккаунте.

Допуск посетителей в массажные салоны возможен только при соблюдении ими рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, в "красной" зоне, к которой относятся Всеволожский, Гатчинский, Тосненский районы и город Сосновый Бор, снова открылись салоны красоты и парикмахерские.

 
Ранее мы рассказали о том, что выборы губернатора Ленобласти готовы провести в удаленном формате.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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