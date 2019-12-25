Выборы губернатора Ленобласти готовы провести в удаленном формате

Также возможно, что жители смогут голосовать несколько дней.

В Ленинградской области была успешно протестирована система электронного голосования. Ее могут использовать уже на грядущих выборах главы региона. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время эфира на телеканале "Россия 24".

Кроме того, по словам действующего губернатора, сентябрьское голосование может продлиться в течение нескольких дней в связи с противоэпидемическими мерами.

На данный момент своих кандидатов уже выдвинули региональные представители пяти партий.

Ранее мы рассказали о том, что в полдень явка на голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге составила 62,17%.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области