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Жители других регионов в 2020-м купили в Петербурге на 40% больше квартир
Сегодня, 14:10
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smirenny

Жители других регионов в 2020-м купили в Петербурге на 40% больше квартир

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Среди покупателей квартир в Петербурге лидируют жители Мурманска.

В среду, 27 января, пресс-служба компании "Группа ЛСР" поделилась данными, согласно которым в 2020 году доля покупателей петербургских квартир из других регионов выросла, сообщил АБН.

Чаще всех квартиры в Петербурге покупали жители Мурманска – они купили 8,8% всех квартир, продаваемых компанией в 2020 году. 5,7% квартир приобрели жители Ханты-Мансийска. Архангелогородцы приобрели 4,3% всех квартир. Жители республики Коми – 3,8%, жители Красноярского края – 3,7%. 

Ранее мы писали, что петербуржцы агрессивно скупают коммерческую недвижимость.

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость в петербурге, покупка недвижимости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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