Жители других регионов в 2020-м купили в Петербурге на 40% больше квартир

Среди покупателей квартир в Петербурге лидируют жители Мурманска.

В среду, 27 января, пресс-служба компании "Группа ЛСР" поделилась данными, согласно которым в 2020 году доля покупателей петербургских квартир из других регионов выросла, сообщил АБН.

Чаще всех квартиры в Петербурге покупали жители Мурманска – они купили 8,8% всех квартир, продаваемых компанией в 2020 году. 5,7% квартир приобрели жители Ханты-Мансийска. Архангелогородцы приобрели 4,3% всех квартир. Жители республики Коми – 3,8%, жители Красноярского края – 3,7%.

Ранее мы писали, что петербуржцы агрессивно скупают коммерческую недвижимость.

Фото: Piter.TV