Петербуржцы агрессивно скупают коммерческую недвижимость

Сделки совершаются несмотря на рост цен, отмечают эксперты.

В понедельник, 25 января, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость Maris в ассоциации с CBRE Алексей Федоров в беседе с "Невскими новостями" рассказал, что в Петербурге вырос спрос на коммерческую недвижимость.

Эксперт отметил, что спрос зафиксировали во всех сегментах коммерческой недвижимости – торговля, офисы, склады, несмотря на рост цен. Весной 2020 года было затишье, вновь спрос заметили к лету-осени. В основном сделки совершаются в сфере готового арендного бизнеса в оживленных локациях. Также наблюдается значительное увеличение объема сделок по продаже готовых складских объектов.

Ранее мы писали, что цены на новостройки в Петербурге и Ленобласти за год выросли на 12,6%.

Фото: Piter.TV