Местные жители перепугались, увидев сообщения коммунальщиков.

Жители домов в центре Петербурга временно останутся без холодной воды – однако на куда меньший срок, как предполагалось. Во дворах домов на Тележной улице появились объявления, в которых коммунальщики написали об отключении холодной воды в доме №15 – с 3 по 10 августа. На предполагаемое отключение отреагировали местные жители, которые написали порталу "Фонтанка".

С Лиговски-Ямской поступают аналогичные сообщения – там предполагалось отключение воды со 2 по 11-е августа из-за испытаний теплосетей. Градозащитник и лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров отреагировал на ситуацию на странице в соцсети "ВКонтакте".

Его публикацию заметили в Жилкомсервисе № 3 Центрального района, главный инженер которой извинился и пояснил, что в объявлении произошла ошибка. На Тележной будут отключать холодную воду только 3 августа с 10:00 до 13:00.

Специалисты ГУП "Водоканал" просят петербуржцев бережно относиться к фонтанам в День Воздушно-десантных войск.

Фото: Piter.tv