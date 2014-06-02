В День ВДВ в Петербурге усилится контроль за фонтанами

Праздник отмечается 2 августа.

Специалисты ГУП "Водоканал" просят петербуржцев бережно относиться к фонтанам в День Воздушно-десантных войск. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Организация разослала письмо во все районные администрации, в котором просит усилить контроль фонтанов и фонтанных комплексов при помощи сотрудников полиции. В День ВДВ, 2 августа, сотрудники Водоканала также будут объезжать фонтаны. Если петербуржцы откажутся его покидать, то он будет отключен.

Петербуржцам напомнили, что купание в фонтанах негигиенично. Поскольку "оборотное водоснабжение фонтанов не предусматривает процесса обеззараживания воды". Специалисты также просят не оставлять мусор в фонтанах, который приводит к засорам и поломкам.

Ранее стало известно, что день ВДВ пройдет без массовых мероприятий.

Фото: Piter.tv