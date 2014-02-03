Массовых мероприятий в день ВДВ не будет

Ограничение по численности составляет 75 человек.

В День Воздушно-десантных войск в Петербурге не будет массовых мероприятий, они запрещены Роспотребнадзором. Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Петербуржцам не рекомендуется посещать мемориальные и памятные места, чтобы избежать массового скопления людей. При этом мероприятия все же будут. Так, например, 2 августа в парке Боевого братства пройдет торжественно-траурный церемониал. В нем примут участие представители молодежных и общественных организаций. Максимально допустимое количество человек — 75.

С предстоящим праздником горожан поздравил Александр Беглов. Он пожелал всем, чья жизнь связана с Воздушно-десантными войсками, крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов в служении Отечеству.

Фото: vk.com/fond.vozrozhdenie