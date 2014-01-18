Жители дома в Ступино рассказали подробности о взрыве газа

По словам жителей, сильно пострадали этажи с третьего по пятый третьего и четвертого подъездов.

После взрыва бытового газа утром 11 апреля в пятиэтажном доме в Ступино стены ходили ходуном. Об этом рассказал житель в беседе с телеканалом "360".

По словам Александра, взрыв произошел в соседнем подъезде, есть пострадавшие. Он добавил, что был сильный хлопок и стены ходили ходуном. Другая жительница сообщила, что изначально приняла взрыв за землетрясение или разорвавшуюся бомбу. По ее словам, сильно пострадали этажи с третьего по пятый третьего и четвертого подъездов.

Напомним, что стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино. По данным региональных экстренных служб, причиной трагедии в подмосковном городе стала утечка газа на неисправном газовом оборудовании.

Ранее мы сообщали, что при взрыве газа в Ступино погиб ребенок и мужчина. Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при хлопке газа в Подмосковье.

Фото: Piter.tv