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Из аварийного дома на Ремесленной отказались выезжать 20 семей
Сегодня, 11:36
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Cherepanov

Из аварийного дома на Ремесленной отказались выезжать 20 семей

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Петербуржцы не хотят переезжать на окраины города.

Аварийный дома на Ремесленной, 5 до сих пор не покинули 48 семей. Из них 8 семей ждут оформления документов, а 20 – отказываются переезжать. Их не устраивает место жительство на окраинах Петербурга, сообщила "Мойка78" с ссылками на районную администрацию города.

Всего в районную администрацию поступило 23 отказа от переезда. Основная причина - отдаленность новых мест жительства от города. На Ремесленной улице доступного жилья нет, поэтому город предлагает людям варианты в поселках Шушары и Парголово.

В то же время, на Петровском острове у жителей остаются работа, детские сады и школы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из аварийного дома на Ремесленной начали переселять жильцов.

Фото: Валентин Егоршин / Мойка78

Теги: мост бетанкура, расселение аварийного дома, ремесленная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Ильинский Антон
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