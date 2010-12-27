Из аварийного дома на Ремесленной отказались выезжать 20 семей

Петербуржцы не хотят переезжать на окраины города.

Аварийный дома на Ремесленной, 5 до сих пор не покинули 48 семей. Из них 8 семей ждут оформления документов, а 20 – отказываются переезжать. Их не устраивает место жительство на окраинах Петербурга, сообщила "Мойка78" с ссылками на районную администрацию города.

Всего в районную администрацию поступило 23 отказа от переезда. Основная причина - отдаленность новых мест жительства от города. На Ремесленной улице доступного жилья нет, поэтому город предлагает людям варианты в поселках Шушары и Парголово.

В то же время, на Петровском острове у жителей остаются работа, детские сады и школы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из аварийного дома на Ремесленной начали переселять жильцов.

Фото: Валентин Егоршин / Мойка78