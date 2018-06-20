Из аварийного дома на Ремесленной начали переселять жильцов

10 семей получили ключи от квартиры, еще 10 ждут очереди.

Жильцы ближайшего дома к мосту Бетанкура начали получать новые квартиры. На данный момент Смольный смог вручить ключи от новой жилплощади 10 семьям. Остальные жильцы расселенного здания получат квартиры в ближайшее время.

Отметим, что 13 семей, проживающих по адресу Ремесленная улица, 5 отказались от переезда. Сейчас чиновники пытаются убедить петербуржцев изменить решение.

Напомним, что после строительства новой переправы, соединившей острова Декабристов и Петровский, жители ближайшего дома стали жаловаться на шум от магистрали. Дом также был подвергнут экспертизе на аварийность. По результатам Смольный вынес решение о необходимости расселения здания.

Фото: Piter.tv