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Из аварийного дома на Ремесленной начали переселять жильцов
Сегодня, 8:00
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lesjasap

Из аварийного дома на Ремесленной начали переселять жильцов

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10 семей получили ключи от квартиры, еще 10 ждут очереди.

Жильцы ближайшего  дома  к мосту Бетанкура начали получать новые квартиры. На данный момент Смольный смог вручить ключи от новой жилплощади 10 семьям. Остальные жильцы расселенного здания получат квартиры в ближайшее время.

Отметим, что 13 семей, проживающих по адресу Ремесленная улица, 5 отказались от переезда. Сейчас чиновники пытаются убедить петербуржцев изменить решение.

Напомним, что после строительства новой переправы, соединившей острова Декабристов и Петровский, жители ближайшего дома стали жаловаться на шум от магистрали. Дом также был подвергнут экспертизе на аварийность. По результатам Смольный вынес решение о необходимости расселения здания.

Фото: Piter.tv

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Теги: мост бетанкура, расселение аварийного дома, ремесленная улица
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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