КГА представил, как будет выглядеть жилой дом на Ремесленной улице

В облике здания заимствованы и творчески переработаны мотивы петербургской архитектуры.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом в Петроградском районе.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", дом из 10 надземных и 1 подземного этажа будет находиться на Ремесленной улице, дом 7 корпус 7.

В облике здания заимствованы и творчески переработаны мотивы петербургской архитектуры: трехчастное деление здания, выступающие вертикальные пилястры и карнизы. Фасады дома решены в терракотовом цвете. Дом обеспечен детскими, спортивными и площадками для отдыха, а также необходимым количеством машино-мест.

Фото: КГА