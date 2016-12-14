Жители 9-ой Советской улицы составили книгу из ответов чиновников

Местные жители подарили книгу Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского.

Жители домов, прилегающих к скандальному строительству на 9-ой Советской ул., 17, подарили Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского книгу, составленную из ответов чиновников. Об этом Piter.TV сообщили местные жители.

Строительство на месте снесённого завода Оуфа на 9-ой Советской, 17 тем временем остановлено. В первой инстанции судебный процесс выиграли местные жители. В скором времени состоится заседание по апелляции застройщика.

Книга "Чиновники города - жителям 9-ой Советской. Ответы" ранее была представлена на совместной пресс-конференции жителей и градозащитников.

Фото: местные жители