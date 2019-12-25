Жители деревни Немжи ремонтируют старинный мост через реку Оять

Работы планируется завершить за сутки.

В воскресенье, 14 июня, в деревне Немжи Подпорожского района началось строительство моста через реку Оять. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Немжинский Дом Культуры".

За реконструкцию старой переправы взялись местные мужчины. Для того, чтобы осуществить работы, приходится заходить в воду.

Отметим, что мост соединяет Кармановскую и Еремеевскую деревни на протяжении нескольких веков: он был признан частью исторического массива.

Согласно предварительной информации, работы должны завершиться сегодня, 15 июня.

Ранее мы рассказали о том, что открыто движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала".

Фото: ВКонтакте / nemja