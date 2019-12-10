Открыто движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала"

Транспорт движется по построенному участку по одной полосе в каждом направлении с ограничением по скорости 40 км/ч.

Дорожники открыли движение транспорта по новому путепроводу на 105-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола" в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты возвели новое сооружение с подходами через железнодорожные пути на участке трассы А-121 "Сортавала". С 13 июня транспорт движется по построенному участку по одной полосе в каждом направлении с ограничением по скорости 40 км/ч.

В ближайшие дни дорожники приступят к демонтажу старого сооружения и разбору насыпи на подходах к нему. После этого будет выполнена рекультивация и благоустройство территории.

Реконструкция путепровода на 105-м километре автодороги А-121 "Сортавала" началась осенью 2018 года. Общая длина нового искусственного сооружения вместе с подходами составляет 2354 м, ширина двухполосной проезжей части – 7,5 м.

Строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"