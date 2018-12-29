Очевидцы: на аллее Котельникова дома остались без света

Причиной блэкаута мог быть поврежденный кабель.

В Приморском районе Петербурга местные жители рассказали об отключении электричества в доме. Об отсутствии света в нескольких домах на аллее Котельникова очевидцы заговорили ночью 4 января. На данный момент точной информации о причинах происшествия нет, однако по предварительной информации причиной блэкаута мог быть поврежденный кабель. Позднее местные жители рассказали, что свет в их дома вернули.

Аллея Котельникова вся без света... Хорошо, что не 31-ого))

- написали обеспокоенные граждане

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга