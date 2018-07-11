Жители ЖК "ID Мурино" стали "свидетелями" громкого соития своих соседей

Жители комплекса слышали, как пара занимается любовью.

Жители жилого комплекса "ID Мурино" стали "свидетелями" громкого соития своих соседей. Об этом 28 июля они рассказали в социальных сетях. Автор поста иронично прокомментировал услышанное.

Жители ЖК "ID Мурино" гадают, любовь у соседей цифра или аналог. автор поста

На видео можно услышать громкие женские стоны из квартиры, расположенной на верхних этажах дома. Некоторые пользователи в комментариях под постом рекомендуют автору не завидовать чужому счастью.

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