Жители ЖК "ID Мурино" стали "свидетелями" громкого соития своих соседей

Жители жилого комплекса "ID Мурино" стали "свидетелями" громкого соития своих соседей. Об этом 28 июля они рассказали в социальных сетях. Автор поста иронично прокомментировал услышанное.
Жители ЖК "ID Мурино" гадают, любовь у соседей цифра или аналог.
автор поста
На видео можно услышать громкие женские стоны из квартиры, расположенной на верхних этажах дома. Некоторые пользователи в комментариях под постом рекомендуют автору не завидовать чужому счастью.
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