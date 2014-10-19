На улице Партизана Германа голый петербуржец отшлёпал припаркованные машины

На прогулку молодой человек вышел в 5 утра.

Во вторник, 27 июля, в 5 утра в одном из дворов по улице Партизана Германа голый мужчина бил машины и кричал. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

В 5 утра на Германа нудист ходил и шлепал машины. Говорят, что потом прыгал по ним и мочился на них. автор поста

Мужчина ходил вдоль припаркованных автомобилей и шлепал их ладонью, злобно смеясь. Однако одной машине повезло меньше всех. Молодой человек сначала начал бить машину, после чего взялся за боковое зеркало. Соседи предположили, что мужчина перед "выходом" употребил запрещенные вещества.

Ранее мы писали, что по Мурино разгуливал абсолютно голый неадекват.

Фото: Piter.tv