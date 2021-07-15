Утром по Мурино разгуливал абсолютно голый неадекват

Мужчина спустил штаны и уверенно шел по дороге, не обращая внимания на автомобили.

Утром 15 июля жители Мурино заметили голого мужчину со спущенными штанами. Он шел вдоль дороги, не обращая внимания на других пешеходов и автомобили. Видеозапись с места событий быстро разлетелась по сети.

На кадрах видно, что мужчина не отдавал себе отчет в происходящем. Он спустил штаны и уверенно семенил по дороге, держа что-то в руке. Сверху у незнакомца также не было одежды. О дальнейшей судьбе мужчины история умалчивает.

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Видео: Telegram / Мегаполис