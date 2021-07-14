С дома на проспекте Большевиков сняли Человека-паука – видео

Мужчина решил спуститься на землю по канату.

В ночь на 14 июля жители дома №65/4 на проспекте Большевиков могли наблюдать из окон интересную картину. Один из местных жителей решил выйти на прогулку, однако выбрал для этого весьма необычный способ: решил спуститься вниз не по лестнице, а по канату. В сети появились фото и видео с места событий.

На помощь петербургскому Человеку-пауку оперативно пришли спасатели. Они подставили ему лестницу, чтобы мужчина мог безопасно спуститься на землю. Спасательная операция длилась в течение нескольких минут.

Комментаторы высмеяли поступок мужчины, высказав свои предположения по поводу случившегося: "Похоже, муж не вовремя пришел с работы", "Городу нужен новый герой", "Он борется за этот город, он против злодеев же, а они недовольны", "Пошел к соседу за солью".

Ранее иномарка врезалась в поливальную машину на Дунайском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ксения Русскова