Жители Заречной улицы бьют тревогу из-за перекрытия проезда к домам

Они переживают, что пожарная и скорая не смогут подъехать к домам при необходимости.

Жители домов на Зеречной улице в Выборгском районе возмущены перекрытием бетонными блоками территории со стороны Ольгинской дороги и Михаила Дудина . Об этом сообщили на портале "Невские новости" 3 апреля.

Улицу открыли еще в прошлом сентябре, а каменные столбы до сих не убрали. Жителям комплекса "Шуваловский дуэт" пообещали, что препятствия для проезда машин уберут в четвертом квартале этого года. Но местные переживают, что в случае необходимости экстренные службы не смогут подъехать к домам.

Ранее на Piter.tv стало известно, что коммунальные долги продавцов квартир хотят переложить на покупателей.

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