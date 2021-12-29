Жители Юкки остались без газа из-за аварии на газопроводе высокого давления

У дома №3 по улице Радищева проводили несанкционированные работы и повредили трубу газопровода высокого давления.

Во вторник, 15 февраля, в Ленобласти в МО "Юкковское сельское поселение" произошла коммунальная авария на газопроводе.

В муниципалитете рассказали, что у дома №3 по улице Радищева проводили несанкционированные работы и повредили трубу газопровода высокого давления. В итоге началась утечка газа.

В настоящий момент аварийная бригада ведет ремонт трубы. Возможно отключения части домов деревни Юкки от подачи газа. Вопрос находится на контроле у администрации.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове почти 70 зданий остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Фото: Piter.tv

