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Жители Юкки остались без газа из-за аварии на газопроводе высокого давления
Сегодня, 21:51
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Жители Юкки остались без газа из-за аварии на газопроводе высокого давления

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У дома №3 по улице Радищева проводили несанкционированные работы и повредили трубу газопровода высокого давления.

Во вторник, 15 февраля, в Ленобласти в МО "Юкковское сельское поселение" произошла коммунальная авария на газопроводе. 

В муниципалитете рассказали, что у дома №3 по улице Радищева проводили несанкционированные работы и повредили трубу газопровода высокого давления. В итоге началась утечка газа. 

В настоящий момент аварийная бригада ведет ремонт трубы. Возможно отключения части домов деревни Юкки от подачи газа. Вопрос находится на контроле у администрации.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове почти 70 зданий остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария, газопровод, юкки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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