На Васильевском острове почти 70 зданий остались без тепла из-за коммунальной аварии

Бригада специалистов будет работать до 6 часов утра 8 следующего дня, 8 февраля.

В понедельник, 7 февраля, 67 зданий на улице Нахимова в Петербурге остались без тепла из-за прорыва трубы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Василеостровского района.

Коммунальная авария произошла сегодня утром: на Нахимова прорвало трубу с горячей водой. По данным пресс-службы, бригада специалистов будет работать с 10 утра до 6 часов утра следующего дня, 8 февраля, у дома № 14/41 на улице Нахимова.

Отмечается, что в зоне ограничения теплоснабжения находятся 67 зданий, среди которых 44 жилых.

Ранее отопление вернется в квартиры на улице Седова в течение 13 часов.

Фото: Piter.tv

