Отопление вернется в квартиры на улице Седова в течение 13 часов

Сегодня, 6 февраля, теплоэнергетики ГУП "ТЭК СПб" с 16:50 устраняют дефект на трубопроводе в Невском районе. Напомним, около дома № 94 по улице Седова прорвало трубу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Опасный участок оградили. В 17:30 бригада локализовала вытекание кипятка. Сейчас специалисты проводят диагностику дефекта. Известно, что они обнаружили повреждение на трубе диаметром 273 мм.
По предварительной информации, в зону разлива попал автомобиль. Страховые комиссары приедут на место аварии, чтобы оценить возможный ущерб.
Два жилых здания остались без отопления. Тепло вернется в квартиры жителей улицы Седова в течение 13 часов.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Иванова
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