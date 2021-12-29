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Отопление вернется в квартиры на улице Седова в течение 13 часов
Сегодня, 18:19
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Отопление вернется в квартиры на улице Седова в течение 13 часов

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Аварийная бригада уже прибыла на место аварии.

Сегодня, 6 февраля, теплоэнергетики ГУП "ТЭК СПб" с 16:50 устраняют дефект на трубопроводе в Невском районе. Напомним, около дома № 94 по улице Седова прорвало трубу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Опасный участок оградили. В 17:30 бригада локализовала вытекание кипятка. Сейчас специалисты проводят диагностику дефекта. Известно, что они обнаружили повреждение на трубе диаметром 273 мм. 

По предварительной информации, в зону разлива попал автомобиль. Страховые комиссары приедут на место аварии, чтобы оценить возможный ущерб.

Два жилых здания остались без отопления. Тепло вернется в квартиры жителей улицы Седова в течение 13 часов. 

Ранее на Piter.tv: в Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Иванова

Теги: аварийная бригада, коммунальщики, улица седова, устранение дефекта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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