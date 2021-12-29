В Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах

Мужчина использовал специальное приспособление, чтобы лифт остановился. А затем просил у жертвы смартфон, чтобы подсветить встроенным фонариком двери.

В Ленобласти задержали воришку, который провоцировал остановку лифтов в жилых домах и похищал у местных жителей телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Мужчина использовал специальное приспособление, чтобы лифт остановился. Затем он слегка раздвигал двери камеры, после чего просил у жертвы телефон - подсветить встроенным фонариком двери. Заполучив желаемое, злоумышленник выбегал из лифта и скрывался с места преступления.

С одной из жительниц Мурино прием мошенника не сработал. Мужчина уговаривал девушку дать телефон, но та отказывалась. Ситуацию вовремя заметили охранники жилого комплекса. Они вызвали полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого.

Известно, что мужчина уже имел судимость за незаконный сбыт наркотиков. На данный момент проводится проверка.

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