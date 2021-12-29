На улице Седова кипяток повредил автомобиль

В Невском районе прорвало трубу. У дома № 94 по улице Седова затопило горячей водой двор. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Свидетели случившегося призвали водителей скорее убрать припаркованные автомобили. По словам пользователя сети, одна иномарка повредилась. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах.
Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все