На улице Седова кипяток повредил автомобиль

В Невском районе произошла коммунальная авария

В Невском районе прорвало трубу. У дома № 94 по улице Седова затопило горячей водой двор. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели случившегося призвали водителей скорее убрать припаркованные автомобили. По словам пользователя сети, одна иномарка повредилась. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах.

Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург