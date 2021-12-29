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На улице Седова кипяток повредил автомобиль
Сегодня, 17:47
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На улице Седова кипяток повредил автомобиль

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В Невском районе произошла коммунальная авария

В Невском районе прорвало трубу. У дома № 94 по улице Седова затопило горячей водой двор. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели случившегося призвали водителей скорее убрать припаркованные автомобили. По словам пользователя сети, одна иномарка повредилась. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах.

Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: авария, затопило машины, кипяток, коммунальщики, прорыв трубы, улица седова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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