Жители Всеволожского района организовали митинг в защиту "Песчанки"

Акция была направлена на привлечение внимания властей.

Активисты Всеволожска организовали митинг против уничтожения природных склонов "Румболовские высоты" у озера Песчака. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Люди собрались между Садовой и Нагордной улицами. Протестующие выразили свою позицию при помощи плакатов.

По данным специалистов, природные холмы Песчанки исторически сформировались более 7 тысяч лет назад. На их месте власти планируют создать парк, в проект котрого Румболовские высоты не вписываются. Это решение вызвало широкий общественный резонанс: местные жители планирут и дальше отстаиват свою позицию.

Ранее мы рассказали о том, как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: ВКонатакте / id77500300