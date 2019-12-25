Жители Выборгского района заметили указатель с ошибкой в названии поселка

Речь идет о поселке Житково, названного в честь советского радиста партизанского отряда Николая Житкова.

В Выборгском районе найден указатель с ошибкой в названии поселка. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Речь идет о поселке Житково, названного в честь советского радиста партизанского отряда Николая Житкова.

Местные жители тут же вспомнили переименование ж/д станции "Лазаревка", которая после смены табличек стала писаться через "о" – "Лазоревка". Новое название идёт вразрез с правильным написанием фамилии красноармейца Владимира Лазарева, в честь которого и была названа станция и расположенный рядом поселок.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге