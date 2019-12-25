Жители Выборгского района смогут отдать свой голос на любом удобном избирательном участке

Заявления принимаются со 2 по 8 сентября.

Со среды, 29 июля, открыт прием заявок о включении в список избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по месту нахождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что со аналогичное заявление можно будет подать со 2 по 8 сентября в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области вне зависимости от места проживания.

Напомним, что прием заявлений в ТИК будет проводиться с понедельника понедельник по пятницу с 15.00 до 19.00. В выходные заявку можно будет подать с субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

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Фото: Piter.TV