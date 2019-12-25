Жители Выборгского района пожаловались на загрязнение воды в роднике

7 декабря на роднике специалисты будут устранять проблему.

Жители Выборгского района направили жалобу в районную администрацию на наличие песка при водозаборе с родника. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, 7 декабря будут проведены работы на роднике по ремонту и очистке подающей воду трубы.

Жителям рекомендовано воздержаться от набора воды на период проведения технических мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге убирают несанкционированные свалки.

Фото: администрация МО "Выборгский район"