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Жители Выборгского района пожаловались на загрязнение воды в роднике
Сегодня, 16:04
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Veskathy

Жители Выборгского района пожаловались на загрязнение воды в роднике

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7 декабря на роднике специалисты будут устранять проблему.

Жители Выборгского района направили жалобу в районную администрацию на наличие песка при водозаборе с родника. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, 7 декабря будут проведены работы на роднике по ремонту и очистке подающей воду трубы. 

Жителям рекомендовано воздержаться от набора воды на период проведения технических мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге убирают несанкционированные свалки.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, родник
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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