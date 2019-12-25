В Выборге убирают несанкционированные свалки

Сегодня прошла уборка несанкционированной свалки в Выборге у гаражей на улице Путейской. Там, где не могла работать техника - тракторы и самосвалы, мусор выгребали и убирали лопатами вручную рабочие.
По словам начальника отдела благоустройства администрации Выборгского района Вячеслава Костенко, в рамках данного контракта планируется также очистить от мусора Стартовый, Волейбольный, Гаражный проезды и Приморское шоссе. В результате, будет вывезено 3300 кубов мусора.
На данный момент уже очищена территория у нефтебазы на Батарейной горе.
Ранее мы написали о том, что в поселке Возрождение Выборгского района обустроили спортивные и детские площадки.
Фото: администарция МО "Выборгский район"
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