В Выборге убирают несанкционированные свалки

Работы ведутся по обращениям жителей.

Сегодня прошла уборка несанкционированной свалки в Выборге у гаражей на улице Путейской. Там, где не могла работать техника - тракторы и самосвалы, мусор выгребали и убирали лопатами вручную рабочие.

По словам начальника отдела благоустройства администрации Выборгского района Вячеслава Костенко, в рамках данного контракта планируется также очистить от мусора Стартовый, Волейбольный, Гаражный проезды и Приморское шоссе. В результате, будет вывезено 3300 кубов мусора.

На данный момент уже очищена территория у нефтебазы на Батарейной горе.

Ранее мы написали о том, что в поселке Возрождение Выборгского района обустроили спортивные и детские площадки.

Фото: администарция МО "Выборгский район"