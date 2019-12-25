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В поселке Возрождение Выборгского района обустроили спортивные и детские площадки
Сегодня, 15:29
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В поселке Возрождение Выборгского района обустроили спортивные и детские площадки

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Комплексы появились на Огородной улице.

В поселке Возрождение Каменногорского городское поселения Выборгского района благоустроили. Как рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО, поселение в 2020 году стало участником соответствующей программы.

Сельчанам теперь есть где заниматься спортом на свежем воздухе, для малышей двух поселков обустроили детские площадки с резиновым покрытием. Спорткомплекс на Огородной улице в Возрождении состоит из площадок для игры в теннис и занятий на тренажерах, каждая оснащена навесами от осадков. Буквально у соседнего дома расположен детский игровой комплекс, где есть оборудование и для малышей, и для детей постарше.

В поселке Пруды тоже построили крупный игровой комплекс на улице Заозерной, где теперь можно покататься на горках и качелях, полазать на турниках.

Ранее мы рассказывали, как жители Шушар создали инсталляцию из неисполненных обещаний властей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: благоустройство, поселок возрождение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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