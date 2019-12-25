Жители Выборгского района помогут найти ненагражденных ветеранов

О новом местонахождении героев войны просят сообщить по телефону.

В Выборгском районе подходит к концу церемония награждения ветеранов юбилейными медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Однако награду смогли передать не всем: к поиску тех, с кем не удалось связаться, привлечены инициативные местные жители. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам председателя комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации Выборгского района Владимира Долгих, трудности могут быть связаны с переездом ветеранов. Многие из них живут у родственников по другим адресам.

К таким ветеранам неоднократно осуществлялись выезды сотрудников районной администрации, опрашивались соседи, в дверях были оставлены уведомления с просьбой откликнуться. отметил Владимир Долгих

На помощь в поиске ветеранов по просьбе администрации Выборгского района пришли местные жители. Соседи, родственники, знакомые героев войны и сами ветераны могут ознакомиться со списком ненагражденных и сообщить информацию о ком-то из них по телефону +7- 981-167-38-18. Номер доступен ежедневно в 10 до 17 часов.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге готовятся к автопробегу в честь Дня Победы.

Фото: Pixabay