Жители Выборгского района довольны реконструкцией моста в поселке Северный

Работы проводились по запросу администрации.

Автомобилисты высоко оценили качество работ, проведенных на мосту в поселке Северный. Конструкция была отреставрирована в декабре 2019 года при поддержке администрации Выборгского района. Об этом сообщила газета "Выборг".

Напомним, что просьба об обновлении моста поступила в 2017 году от местных жителей. В то время он представлял опасность для передвижения машин, а сейчас заметно преобразился. Это отмечают проезжающие через поселок водители.

По итогам конкурса, право на проведение работ получило ООО "Импульс". На перилах моста компания оставила табличку с контактными данными для возможных обращений со стороны граждан.

Ранее мы рассказали о том, что в парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция.

Фото: Газета "Выборг"