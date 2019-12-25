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Жители Выборгского района довольны реконструкцией моста в поселке Северный
Сегодня, 10:06
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Жители Выборгского района довольны реконструкцией моста в поселке Северный

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Работы проводились по запросу администрации.

Автомобилисты высоко оценили качество работ, проведенных на мосту в поселке Северный. Конструкция была отреставрирована в декабре 2019 года при поддержке администрации Выборгского района. Об этом сообщила газета "Выборг".

Напомним, что просьба об обновлении моста поступила в 2017 году от местных жителей. В то время он представлял опасность для передвижения машин, а сейчас заметно преобразился. Это отмечают проезжающие через поселок водители. 

По итогам конкурса, право на проведение работ получило ООО "Импульс". На перилах моста компания оставила табличку с контактными данными для возможных обращений со стороны граждан.

Ранее мы рассказали о том, что в парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция.

Фото: Газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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