Жители Выборга выберут территорию для благоустройства в 2022 году

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов горожан, будут рассмотрены общественной муниципальной комиссией и вынесены на общегородское голосование.

С 7 до 13 декабря администрация Выборгского района проведет сбор предложений по благоустройству городской среды. Горожане могут выбрать любой городской парк, бульвар или алею, и этой территорией власти займутся в 2022 году. Выбранные территории включат в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории Выборга на 2022 год". Отбор территорий будет проведен с учетом выделенного на Выборг лимита финансирования и значимости территории.

Жители Выборга, желающие выразить свое мнение о том, какая территория более всего нуждается в благоустройстве могут заполнить опросную форму (Приложение) и направить ее по электронной почте: glava@vbgregion.ru, info@vbgregion.ru. Также можно подать заявления в администрацию по адресу: обратиться в общий отдел администрации МО "Выборгский район" по адресу: улица Советская, д.12 каб. 1, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Ранее мы написали о том, что в Выборгcком районе появилась подробная цифровая карта каждого поселения.

Фото: mayaksbor.ru