Жители Выборга смогут сообщить властям о нарушениях самоизоляции

Также в городе начнут работать системы оповещения.

В Выборгском районе ужесточается контроль за соблюдением ограничительных мер по борьбе с COVID-19. В частности, жители смогут уведомлять органы безопасности о случаях несоблюдения земляками постановления Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Информацию о нарушениях можно передать по следующим телефонам:

Единая дежурная диспетчерская служба Выборгского района – 8 (81378) 2-21-75, 8 (921) 874-77-81(круглосуточно);

Рабочий телефон директора ЕДДС – 8 (81378) 2-20-49 (с 09.00 до 18.00);

Отдел ГО и защиты от ЧС управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области: 8 (81378) 2-39-06 (с 09.00 до 18.00).

Кроме того, согласно распоряжению районного отдела ГО и защиты от ЧС, с 31 марта по 5 апреля в 11.00, 14.00 и 17.00 в Выборге будет работать городская система оповещения. Она будет транслировать следующее обращение к жителям:

Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение! Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение! Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение! Уважаемые граждане, прослушайте информацию Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города. Максимально возможно находитесь дома, покидать квартиру разрешается только в случаях: - обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; - поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; - совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; - выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); - необходимости вынести бытовой мусор. Соблюдайте правила личной гигиены, особенно при возвращении с улицы. Вирусы передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, соблюдайте дистанцию при общении. Не трогайте руками глаза, нос, рот. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, сохраняйте физическую активность. Не контактируйте с заболевшими. При первых симптомах заболевания обращайтесь в медицинское учреждение по телефону: 03, 2-29-02. Берегите свое здоровье и здоровье Ваших близких.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошел рейд по точкам розничной торговли.

Фото: Pixabay