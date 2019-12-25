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Жители Выборга смогут сообщить властям о нарушениях самоизоляции
Сегодня, 15:29
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lizapoluda

Жители Выборга смогут сообщить властям о нарушениях самоизоляции

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Также в городе начнут работать системы оповещения.

В Выборгском районе ужесточается контроль за соблюдением ограничительных мер по борьбе с COVID-19. В частности, жители смогут уведомлять органы безопасности о случаях несоблюдения земляками постановления Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Информацию о нарушениях можно передать по следующим телефонам:

Единая дежурная диспетчерская служба Выборгского района – 8 (81378) 2-21-758 (921) 874-77-81(круглосуточно);

Рабочий телефон директора ЕДДС – 8 (81378) 2-20-49 (с 09.00 до 18.00);

Отдел ГО и защиты от ЧС управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области: 8 (81378) 2-39-06 (с 09.00 до 18.00).

Кроме того, согласно распоряжению районного отдела ГО и защиты от ЧС, с 31 марта по 5 апреля в 11.00, 14.00 и 17.00 в Выборге будет работать городская система оповещения. Она будет транслировать следующее обращение к жителям:

Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение!

Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение!

Внимание, внимание, прослушайте важное сообщение!

Уважаемые граждане, прослушайте информацию Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города.

Максимально возможно находитесь дома, покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- необходимости вынести бытовой мусор.

Соблюдайте правила личной гигиены, особенно при возвращении с улицы.

Вирусы передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, соблюдайте дистанцию при общении.

Не трогайте руками глаза, нос, рот.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, сохраняйте физическую активность.

Не контактируйте с заболевшими.

При первых симптомах заболевания обращайтесь в медицинское учреждение по телефону: 03, 2-29-02.

Берегите свое здоровье и здоровье Ваших близких.

 Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошел рейд по точкам розничной торговли.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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