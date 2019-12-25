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Жители Выборга примут участие в восстановлении Доминиканского монастыря
Сегодня, 13:12
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lizapoluda

Жители Выборга примут участие в восстановлении Доминиканского монастыря

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На этой неделе у здания планируется провести субботник для всех желающих.

В предстоящих работах по реставрации Доминиканского монастыря в Выборге сможет принять участие любой желающий. Об этом сообщил глава регионального комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Всеобщий субботник состоится уже на этой неделе, 8 августа. Сор назначен на 11:00 на Выборгской улице.

Мероприятие необходимо для того, чтобы ускорить проведение работ и подготовить исторический объект  – финансирование со стороны государства займет определенное время. В частности, Владимир Цой предложил местным жителям заняться уборкой отходов с прилегающей к монастырю территории и помочь заколотить временные проемы.

Добавим, что для участников субботника будет организована экскурсия по башне Ратуши.

Ранее мы рассказали о том, что активисты поселка Рябово провели акцию "День добрых дел".

Фото:  ВКонтакте / id432917

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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