Жители Выборга примут участие в восстановлении Доминиканского монастыря

На этой неделе у здания планируется провести субботник для всех желающих.

В предстоящих работах по реставрации Доминиканского монастыря в Выборге сможет принять участие любой желающий. Об этом сообщил глава регионального комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Всеобщий субботник состоится уже на этой неделе, 8 августа. Сор назначен на 11:00 на Выборгской улице.

Мероприятие необходимо для того, чтобы ускорить проведение работ и подготовить исторический объект – финансирование со стороны государства займет определенное время. В частности, Владимир Цой предложил местным жителям заняться уборкой отходов с прилегающей к монастырю территории и помочь заколотить временные проемы.

Добавим, что для участников субботника будет организована экскурсия по башне Ратуши.

Ранее мы рассказали о том, что активисты поселка Рябово провели акцию "День добрых дел".

Фото: ВКонтакте / id432917