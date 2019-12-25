Активисты поселка Рябово провели акцию "День добрых дел"

Участники убрали побережье озера "Пионерское".

В субботу, 1 августа, жители, бизнесмены и депутаты поселка Рябово приняли участие в акции "День добрых дел": активисты убрали мусор с прибрежной зоны озера "Пионерское" и реконструировали выходящие к воде мостки.

Организаторов и участников поблагодарил глава администрации Приморского городского поселения Евгений Шестаков. Руководитель отметил, что на территории поселка проходит целый ряд аодобных мероприятий, которые поддерживаются местной администрацией.

В том числе, из таких мелочей и создается сознательное общество, в котором прививается любовь к порядку, чистоте, а главное - добрым делам не для себя, а ради других. отметила депутат совета депутатов поселения Оксана Виноградова

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО