Жители Васильевского острова возмущены сливом нефти в Смоленку

Кроме того, горожане жалуются на неприятный запах воды.

Петербуржцы обеспокоились состоянием воды в Смоленке. В социальных сетях горожане пытаются выяснить, кто контролирует работу по очистке водоёма. По словам очевидцев, судна швартуются на набережной реки Макарова, используя тумбу ограждения как кнехт.

Они утверждают, что при производстве работ не используют уловители нефтепродуктов, и всё уходит масляной пленкой в залив. Кроме того, жители Васильевского острова жалуются на неприятный запах воды, а также мусор в водоеме.

Ранее мы сообщили, что петербуржцев обеспокоил цвет воды в Мурзинке.

Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров" / ВКонтакте