  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:24
138
ruzannar
Код вставки плеера

Петербуржцев обеспокоил цвет воды в Мурзинке

0 0

Вода стала мутной из-за осадков.

Жители Петербурга заметили мутную воду в реке Мурзинка: они тут же опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, что река действительно грязная. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности передела информацию в "Водоконал". Специалисты предприятия провели мониторинг водоема и успокоили горожан: по их словам, это природное явление. 

Специалистами нашего предприятия было проведено обследование. В результате обследования стало ясно, что все сети Водоканала находятся в технически исправном состоянии и обеспечивают водоотведение в полном объеме. Вода стала мутной из-за осадков и является природным явлением. 

сообщили в ведомстве.

 

Напомним, что подобное уже случалось. В прошлый раз причиной загрязнения являлась компания АО "Экопром". Обвинению удалось доказать, что она сбрасывала в реку отходы, значительно превышающие норму. После многочисленных штрафов предприятие устранило нарушения, и цвет воды пришел в норму.

Ранее мы сообщили, что "Экопром" заплатит штраф в миллион рублей за загрязнение реки Мурзинки.

Видео: "Наш дом — Невский Район" / ВКонтакте

Теги: гуп водоконал, мурзинка, мутная вода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии