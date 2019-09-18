Петербуржцев обеспокоил цвет воды в Мурзинке

Вода стала мутной из-за осадков.

Жители Петербурга заметили мутную воду в реке Мурзинка: они тут же опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, что река действительно грязная. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности передела информацию в "Водоконал". Специалисты предприятия провели мониторинг водоема и успокоили горожан: по их словам, это природное явление.

Специалистами нашего предприятия было проведено обследование. В результате обследования стало ясно, что все сети Водоканала находятся в технически исправном состоянии и обеспечивают водоотведение в полном объеме. Вода стала мутной из-за осадков и является природным явлением. сообщили в ведомстве.

Напомним, что подобное уже случалось. В прошлый раз причиной загрязнения являлась компания АО "Экопром". Обвинению удалось доказать, что она сбрасывала в реку отходы, значительно превышающие норму. После многочисленных штрафов предприятие устранило нарушения, и цвет воды пришел в норму.

Ранее мы сообщили, что "Экопром" заплатит штраф в миллион рублей за загрязнение реки Мурзинки.

Видео: "Наш дом — Невский Район" / ВКонтакте