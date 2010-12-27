"Экопром" заплатит штраф в миллион рублей за загрязнение реки Мурзинки

Суд отклонил апелляцию компании и заставил выполнить решение предыдущей инстанции.

Суд Петербурга оштрафовал компанию, загрязнившую реку Мурзинку. Предприятию придется выплатить один миллион рублей. Таким образом инстанция поддержала Комитет по природопользованию в вопросе против "Экопрома".

Обвинению удалось доказать, что компания сбрасывала в реку отходы, значительно превышающие норму. Эти действия негативно сказались на состоянии водоема. Ранее в загрязнении также обвиняли ГУП "Водоканал". Предприятию вынесли предупреждение.

Напомним, что первыми тревогу забили местные жители. Он заметили, что Мурзинка летом окрасилась в грязно-бежевый цвет. Эксперты выяснили, что причиной стало попадание в воду грязной жижи.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный с 2020 года повысит плату за штрафстоянку.

Фото: Вконтакте/РЫБАЦКОЕ - наш район!